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Küçükçekmece’de taklit ürün operasyonu 

KÜÇÜKÇEKMECE’de bir terzi dükkanın hemen  yanındaki depoda üzerinde tanınmış bir markanın etiketinin bulunduğu binlerce taklit ürün ele geçirildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
09 Ekim 2020 Cuma 10:09
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Küçükçekmece’de taklit ürün operasyonu 

Yapılan ihbarı değerlendiren Küçükçekmece Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, savcılıktan alınan izin ile İnönü Mahallesi Cihan Caddesi üzerindeki bir terzi dükkanına operasyon düzenledi. Dükkanda  kimseyi bulamayan ekipler, yandaki kapıyı açınca içeride taklit ürünlerin  depolandığını belirledi. İçeriye giren ekipler, burada, üzerinde ünlü bir markanın etiketinin  olduğu binlerce ürün buldu. 16 bin 148 aksesuar klipsi, 2 bin 633 çanta, 2 bin 597 cüzdan, 2 bin 633 bez torba, 68 çift ayakkabı 80 kemer, 284 telefon kılıfı ve suni deri kumaşlar bulundu. Polis ekipleri, savcı talimatı ile ürünlerden 3’er tanesini incelenmek üzere alırken, kalan ürünler mülk sahibine  yediemin olarak teslim edildi ve depo kapısı mühürlenerek yasal işlemlere başlandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KüçükçekmeceSahteürün
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