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Kurban Bayramı öncesi şehirlerarası otobüslere denetim

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
15 Temmuz 2021 Perşembe 14:06
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Kurban Bayramı öncesi şehirlerarası otobüslere denetim

İSTANBUL - Kurban Bayramı öncesi 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda şehirlerarası otobüslere yönelik denetim gerçekleştirdi. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi 15 Temmuz Demokrasi Otogarı çıkış noktasında şehirlerarası seferler yapan otobüsleri tek tek durdurarak denetim yaptı. Otobüs sürücülerini trafik kuralları yönünden uyaran ekipler, yolculara ise emniyet kemerlerini takmaları ve koronavirüs kurallarına uyulması yönünde uyarılar yapıldı. Denetimlerin, bayram sonuna kadar devam edeceği öğrenildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramışehirlerarası OtobüslerDenetim
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