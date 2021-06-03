Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 25
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1428
ALTIN
524.011
DOLAR
8.6978
STERLİN
12.2874
EURO
10.5439
21 daire satışa çıkarılıyor
21 daire satışa çıkarılıyor
Park yapım ihalesi
Park yapım ihalesi
96 akademik personel alınacak
96 akademik personel alınacak
15 öğretim üyesi alınacak
15 öğretim üyesi alınacak
Flaş Haber
SİVAS'TA FECİ KAZA: 9 ÖLÜ
Kapat

Kuzey Marmara Otoyolu'nda güzergah belirlendi

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, Kuzey Marmara Otoyolu'nu kullanan ve Avrupa ile Asya arası çift yönlü transit yük taşımacılığı yapan araçların, giriş çıkış güzergah noktaları düzenlendi. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
03 Haziran 2021 Perşembe 19:29
0 Okunma
Kuzey Marmara Otoyolu'nda güzergah belirlendi

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı, 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri’nde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında toplandı. Toplantıda Kuzey Marmara Otoyolu'nu kullanacak ağır tonajlı araçların güzergahı belirlendi. Oy birliği ile alınan karara göre, 1 Haziran tarihinden itibaren, Tekirdağ istikametinden gelerek İstanbul'u transit geçip Kocaeli istikametine devam edecek ağır tonajlı yük araçları; Kınalı gişelerini kullanacak ve Kuzey Marmara Otoyolu'na girecek. Kocaeli istikametinde ise en erken Mecidiye gişelerinden çıkış yapacak. Kocaeli istikametinden gelip, İstanbul'u transit geçerek Tekirdağ istikametine seyredecek ağır tonajlı yük araçları en geç Mecidiye gişelerini kullanarak Kuzey Marmara Otoyolu'na girecek ve Tekirdağ istikametinde ise en erken Kınalı gişelerinden çıkış yapacak. Taşımanın başlangıç veya bitiş noktası İstanbul sınırları içerisinde ise araçlar Kuzey Marmara Otoyolu'na bağlanan en yakın gişelerden giriş veya çıkış yapacak. İstanbul şehir içini kullanmak zorunda kalacak ağır tonajlı yük araç şoförleri ise güzergah izin belgesi, irsaliye, gümrük evrakları gibi belgelerini denetim ekiplerine ibraz etmeleri gerekecek. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
İBBUKOMEKuzey Marmara OtoyoluGüzergah
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul'da elektrikli scooter kullanımına düzenleme getirildi
İstanbul'da elektrikli scooter kullanımına düzenleme getirildi
Çocuklar Dünya Bisiklet Günü’nde pedal çevirdi
Çocuklar Dünya Bisiklet Günü’nde pedal çevirdi
Anadolu Adliyesi önünde "süresiz nafaka" eylemi 
Anadolu Adliyesi önünde "süresiz nafaka" eylemi 
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans