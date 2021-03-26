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Kuzey Marmara Otoyolu'nda kargo kamyonunda yangın çıktı

BAŞAKŞEHİR Kuzey Marmara Otoyolu'nda özel bir firmaya ait kargo eşyaları yüklü kamyonda çıkan yangın sonucu, yüzlerce kargo kutusu ve poşeti zarar gördü. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
26 Mart 2021 Cuma 09:17
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda kargo kamyonunda yangın çıktı

Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir mevkii İkitelli yönünde seyir halindeki bir firmaya ait kargo kamyonunda sabah saatlerinde yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan İstanbul'a kargo taşıyan 06 BFH 089 plakalı kamyonda henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangını fark eden şoför kamyonu emniyet şeridine çekti. Kargoların olduğu bölümdeki alevleri gören kamyon şoförü itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlerin sardığı branda örtülü kasa kısmındaki alevlere müdahale etti. Yangında kamyonun ön bölümü zarar görmezken, yüzlerce kargo kutusu ve poşeti yangında zarar gördü. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürmeyi başarırken, vatandaşların İstanbul'a yolladıkları malzemeler tamamen kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangını söndürdükten sonra uzun süre soğutma çalışması yaptı. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekipleri de yangınla ilgili soruşturma başlattı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
BaşakşehirKuzey Marmara OtoyoluKamyonKargoYangın
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