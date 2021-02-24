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Lüks sitede uyuşturucu satıcılarına operasyon

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, sosyal medyadan irtibat kurdukları kişilere uyuşturucu sattıkları belirlenen İran uyruklu F.M. ve F.M.B.'nin Bakırköy'deki lüks bir sitede bulunan evlerine operasyon düzenledi. Operasyonda 11 kilogram metamfetamin adlı uyuşturucu madde ile suikast için kullanıldığı belirtilen anahtarlık görünümlü 2 tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
24 Şubat 2021 Çarşamba 09:08
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Lüks sitede uyuşturucu satıcılarına operasyon

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya üzerinden paylaşım yapan bazı kişilerin uyuşturucu madde satışı yaptığı yönünde bilgiye ulaştı. 


SOSYAL MEDYADAN YAKAYI ELE VERDİLER

Alınan bilgi üzerine harekete geçen jandarma ekipleri; paylaşımları yapan F.M. ve F.M.B.'nin Bakırköy'deki lüks bir sitede oturduğunu belirledi.


EVDEN SUİKAST İÇİN KULLANILAN TABANCA ÇIKTI

Yapılan operasyonda  İran uyruklu şüphelilerin kiraladıkları lüks dairede  11 kilogram metamfetamin,  2 hassas terazi, genelde suikast için kullanılan anahtarlık görünümlü 2 tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi.  F.M. ve F.M.B. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
UyuşturucuBakırköySatıcıOperasyon
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