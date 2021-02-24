Lüks sitede uyuşturucu satıcılarına operasyon

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, sosyal medyadan irtibat kurdukları kişilere uyuşturucu sattıkları belirlenen İran uyruklu F.M. ve F.M.B.'nin Bakırköy'deki lüks bir sitede bulunan evlerine operasyon düzenledi. Operasyonda 11 kilogram metamfetamin adlı uyuşturucu madde ile suikast için kullanıldığı belirtilen anahtarlık görünümlü 2 tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.