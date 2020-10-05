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Maltepe'de lüks otomobil takla attı: 3 yaralı

MALTEPE Sahil Yolu Kadıköy istikametinde seyir halindeki lüks otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Bariyerlere çarparak durabilen otomobil hurdaya dönerken içindeki üç kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki vatandaşların da yardımıyla araçtan çıkarıldı. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
05 Ekim 2020 Pazartesi 08:51
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Maltepe'de lüks otomobil takla attı: 3 yaralı

Olay, saat 23.00 sıralarında Yalı Mahallesi, sahil yolu Kadıköy istikametinde meydana geldi. İddiaya göre süratli bir şekilde seyir halinde olan 34 JT 2558 plakalı lüks otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Metrelerce sürüklenen lüks otomobil bariyerlere çarparak durabildi.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilin içindekiler çevredeki vatandaşların da yardımıyla araçtan çıkarıldı. İlk müdahaleleri olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. 

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı çevredeki bir dükkanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde araç hızla ilerlerken takla atıp bariyerlere çarpıyor. Kazayı gören vatandaşlar yardım için olay yerine koşuyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MaltepeTrafik KazasıKadıköySahil Yolu
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