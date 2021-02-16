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Maltepe'de sürücüler zor anlar yaşadı

MALTEPE'de kar yağışının ardından buzlanan caddede sürücüler zor anlar yaşadı. Yolda kalan kimi sürücüler zincir takmaya çalışırken, kimileri de iterek çıkmaya çalıştı. Yolu açmaya gelen kar küreme aracı da kaydı. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
16 Şubat 2021 Salı 10:48
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Maltepe'de sürücüler zor anlar yaşadı

Yoğun kar yağışının ardından yollarda buzlanma meydana geldi. Maltepe Başıbüyükyolu Caddesi üzerinde buz tutan yollarda ilerleyen sürücüler  zor anlar yaşadı. Sürücüler direksiyon hakimiyetini sağlamada güçlük çekti. Rampadan çıkamayan bazı araçlar patinaj çekerek kaydı. Yolda kalan kimi sürücü zincir takmaya çalışırken, kimi vatandaş da araçları iterek çıkmaya çalıştı. Bazı vatandaşlarında kamyonetin kasasında ağırlık yapmaya çalıştığı görüldü. Bazı sürücüler yol kenarında kar küreme ekiplerinin çalışmalarının tamamlanmasını bekledi. 

Buzlanan yolu açmak için gelen kar küreme aracı da kayarak yoldan çıktı. Yolda kalan bir sürücü, "Araba çıkmadı. Maltepe Belediyesi'nin çalışması. Hastane olan bir yolun kapanması... Vatandaş nasıl gider nasıl gelir düşünmek lazım. Sabah 07.30'dan beri yoldayız" diye konuştu. Zincir takmaya çalışan bir sürücü de "Yollar çok berbat buzlanma var kayıyor. Zincir takıp çıkmaya çalışacağız“ diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MaltepeKarKışAraçSürücü
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