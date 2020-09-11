Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 29
açık
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1099
ALTIN
466.269
DOLAR
7.4391
STERLİN
9.5639
EURO
8.8049
KPSS soru kitapçığı ve cevap anahtarı 14 Eylül'de yayımlanacak
KPSS soru kitapçığı ve cevap...
İşsizlik rakamları açıklandı
Son Dakika
İşsizlik rakamları açıklandı
Dolar 7.48 lirada
Son Dakika
Dolar 7.48 lirada
Rize'de doğada termal suyla fizik tedavi
Rize'de doğada termal suyla fizik...

Marmara'da görülen ay denizanası için uyarı: Değdiğinde yakar

Marmara Denizi'nin müdavimi ay denizanası, su altı görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan tarafından İstanbul Büyükada'da görüntülendi. Ay denizanası için 'Değdiğinde yakar' uyarısında bulunuldu.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
11 Eylül 2020 Cuma 10:24
0 Okunma
Marmara'da görülen ay denizanası için uyarı: Değdiğinde yakar

Sıcak havalar nedeniyle özellikle oksijenin az olduğu Marmara ve Karadeniz'deki koy ve körfezlerde deniz anaları çokça görülmeye başladı. Akdeniz, Marmara Denizi, Van Gölü gibi Türkiye'nin birçok denizi ve tatlı su kaynağında yaptığı dalışlarla su altındaki doğal ve tarihi zenginliklerin ortaya çıkarılması çalışmalarında görev alan su altı görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan, Marmara Denizi'nde ay denizanasını görüntüledi.

Ceylan'ın İstanbul Büyükada'da yaptığı dalış sırasında çektiği ay denizanasına ait görüntüyü, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, sosyal medya hesabından paylaşarak, bilgilendirme ve uyarıda bulundu.

'DEĞDİĞİNDE YAKAR'

Ay denizanasının Marmara Denizi'nin müdavimi olduğunu belirten Prof. Dr. Birpınar, şu bilgileri paylaştı:

“Dokunaçlarıyla plankton ve yumuşakçalar toplayarak beslenir. Dünya okyanuslarının çoğunda bulunur. Ay denizanası düşük oksijen koşullarına güçlü bir tolerans gösterir. Dolayısıyla bolluğu, ortamdaki çözünmüş oksijen azlığının belirgin anlatımıdır. Körfez ve kapalı koylar, düşük oksijen konsantrasyonu nedeniyle ay denizanası için beslenme, büyüme ve hayatta kalma açısından avantajdır. Değdiğinde yakar. Medusa polipe benzer şekilde parçalanarak çoğalır"

'HAYATİ RİSK TAŞIYACAK ZARARI YOKTUR'

Marmara Denizi'nde denizanalarının çok görüldüğü dönemlerde, denizin çok kirli olduğu yönünde yorumlar yapıldığına dikkati çeken Tahsin Ceylan ise, “Aslında bu doğru değil. Besin olduğu için, ayrıca Marmara ve Karadeniz'in suları daha soğuk olduğundan oraları tercih ediyorlar. Bir de kapalı koy ve körfezlerde oksijen az olduğu için o bölgeyi seviyorlar. Güçlü nematosistlere sahiptir. İnsan vücuduna dokunduğunda yakar, uzak durmak gerekiyor. Amonyak ve sıcak kompres yapıp üzerine konulduğunda geçer. Hayati risk taşıyacak bir zararı yoktur. Erkek ya da dişidir" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Marmara DeniziDeniz Anası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sabiha Gökçen'de koronavirüs denetimi
Sabiha Gökçen'de koronavirüs denetimi
Vali Yerlikaya'dan muhtarlara denetimlerde destek çağrısı
Vali Yerlikaya'dan muhtarlara denetimlerde destek çağrısı
İstanbul'da toplu taşımada yeni dönem denetimi
İstanbul'da toplu taşımada yeni dönem denetimi
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans