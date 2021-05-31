Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 26
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1415
ALTIN
520.520
DOLAR
8.4959
STERLİN
12.0236
EURO
10.3654
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Ankara Müzik ve Güzel...
9 ton dana bonfile satılacak
9 ton dana bonfile...
Karşıyaka’da 2 bina satılacak
Karşıyaka’da 2 bina satılacak
30 öğretim üyesi alıyor
30 öğretim üyesi alıyor

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji, Marmara bölgesinin doğusunda yarın kuvvetli sağanak beklendiğini açıkladı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
31 Mayıs 2021 Pazartesi 15:38
0 Okunma
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara'nın doğusunda (Bursa, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Balıkesir'in doğusu, İstanbul'un Anadolu yakası ve boğaz çevresi) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli yağışların sebep olabileceği; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MeteorolojiMarmara BölgesiYağmurYağış
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul, Anadolu ve Bakırköy adliyelerine kitap kumbaraları kuruldu
İstanbul, Anadolu ve Bakırköy adliyelerine kitap kumbaraları kuruldu
Bahçeşehir TEM'de araç takla attı, trafik kilitlendi
Bahçeşehir TEM'de araç takla attı, trafik kilitlendi
Zeytinburnu'nda bıçaklı kavga:  1 ölü, 1 yaralı
Zeytinburnu'nda bıçaklı kavga:  1 ölü, 1 yaralı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans