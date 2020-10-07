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Meteoroloji'den yeni uyarı!

Meteoroloji, Marmara bölgesi için çok kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
07 Ekim 2020 Çarşamba 15:20
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Meteoroloji'den yeni uyarı!

İSTANBUL - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, "Yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara bölge genelinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, kuvvetli (21-50 Kg/m2), Trakya Kesimi, İstanbul, Balıkesir ve Çanakkale çevreleri ile Bursa'nın batı ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli (40-75 Kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Meteorolojiden Yeni UyarıIstanbulYağış
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