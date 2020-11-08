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Metrobüs seferleri FSM'den yapılıyor

42'nci İstanbul Maratonu nedeniyle, Söğütlüçeşme-Zincirlikuyu arasındaki metrobüs seferleri Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinden yapılmaya başladı. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
08 Kasım 2020 Pazar 09:51
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Metrobüs seferleri FSM'den yapılıyor

Maraton nedeniyle sabah erken saatlerde araç trafiğine kapatılan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 08.00'dan itibaren metrobüs seferleri de durduruldu. 

Zincirlikuyu-Beylikdüzü arasındaki seferler normal şekilde yapılırken, Söğütlüçeşme-Zincirlikuyu arasındaki seferler Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinden yapılmaya başladı. Metrobüs araçları 08.00-15.00 saatleri arasında araçları Anadolu Yakası'nda, Söğütlüçeşme'den çıkarak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne yönelecek. Uzunçayır. Göztepe Köprüsü, Uzunçayır ve Kavacık'ta yolcu iniş binişleri yapılabilecek. Araçlar Avrupa Yakası'ndan ise Zincirlikuyu'dan hareket ederek yine Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanarak Söğütlüçeşme'ye gidecek. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
MetrobüsHatFSMKöprü42nci İstanbul Maratonu
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