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Minikler ‘Mahalle Bahçesi’ne kavuştu

Ailelerin çocuklarıyla birlikte daha rahat ve güvenli zaman geçirebilmesi için inşa edilen Mahalle Bahçeleri’nin bir yenisi de Halıcıoğlu’nda hizmete girdi. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız bahçenin açılışını çocuklarla birlikte yaparak, “Yola çıkarken her şeyin çocuklarımız için olduğunu söylemiştik. Daha huzurlu ve güvenli bir Beyoğlu için çalışıyoruz” dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
04 Eylül 2020 Cuma 16:23
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Minikler ‘Mahalle Bahçesi’ne kavuştu

Beyoğlu Belediyesi tarafından toplamda 42 farklı noktada inşa edilmesi planlanan Mahalle Bahçeleri’nin 7’ncisi ‘Halıcıoğlu Mahalle Bahçesi’ oldu. Bahçe açılışını mahalle sakinleri ve çocuklar eşliğinde yapan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, çocuklardan parkı temiz tutma sözü aldı. Önceliklerinin daima çocuklar olduğuna vurgu yapan Yıldız, “Bugün Beyoğlu’nda yine heyecanlıyız. Çocuklarımızla beraber Halıcıoğlu Mahallemizde küçük de olsa bahçemizin açılışını yaptık. Çocuklarımızın mutluluğu ve sevinci bizim için her şeyden kıymetli. Yola çıkarken her şeyin çocuklarımız için olduğunu söylemiştik. Gençlerimiz, kadınlarımız, engellilerimiz için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.

"HEDEFİMİZ HER MAHALLEYE BAHÇELER YAPABİLMEK"

Hedeflerinin her mahallede bahçeler yapabilmek olduğunu dile getiren Yıldız, “Şu anda 7 mahalle bahçemizi hazırladık ve çocuklarımıza teslim ettik. Öncelikle bu bahçeleri temiz tutma konusunda kendileriyle anlaşıyoruz. Mahallelinin de nefes alacağı büyüklüğü değişen alanlarımız oluyor.Yeşil alan, çocuk oyun grupları bazen çocukların toprakla oynayabileceği alanlar, basket potaları koyabildiğimiz alanlar da var. Daha yeşil, daha huzurlu ve güvenli bir Beyoğlu için çalışıyoruz. Beyoğlu’nu birlikte yöneteceğimize dair sözümüzü yerine getiriyoruz. Bu da sakinlerimizin bizden bir talebiydi. Bugün bu talebi yerine getirdik. Çocuklarımızın mutluluğu her şeyin üstünde bizim için” diye konuştu.

Açılışı yapılan bahçede, çocuklar kaydırakların ve salıncakların tadını çıkardı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Beyoğlu BelediyesiMahalle BahçeleriçocukOyunPark
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