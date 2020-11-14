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'Miss Uganda' kadınları bu sefer de orada görüldü

Esenyurt'ta bulunan bir eğlence mekanına polis ekipleri tarafından yapılan baskında, içlerinde koronavirüs tedbirlerinin ihlal edildiği Miss Uganda yarışmasına katılan yarışmacı ve davetlilerinin de aralarında olduğu kişilere ceza yağdı. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
14 Kasım 2020 Cumartesi 15:23
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'Miss Uganda' kadınları bu sefer de orada görüldü

Esenyurt'ta bir eğlence mekanında düzenlenerek koronavirüs tedbirlerinin ihlal edildiği 'Miss Uganda' yarışmasının ortaya çıkmasının ardından polis ekipleri, yine yabancı uyruklu kişiler tarafından saat 02.00'de düzenlenen bir eğlenceye baskın yaptı. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan bir alkollü mekanda koronavirüs tedbirlerinin ihlal edilerek eğlence düzenlendiği bilgisine ulaştı. Gelen bilgileri değerlendiren polis ekipleri, mekana baskın yaptı. Yapılan baskında, polis ekipleri tarafından eğlence mekanında bulunan yabancı uyruklu vatandaşların pasaport kontrolleri yapıldı.

ESENYURT'TA BULUNAN BIR EGLENCE MEKANINA POLIS EKIPLERI TARAFINDAN YAPILAN BASKINDA, ICLERINDE KORONAVIRUS TEDBIRLERININ IHLAL EDILDIGI MISS UGANDA YARISMASINA KATILAN YARISMACI VE DAVETLILERININ DE ARALARINDA OLDUGU KISILERE CEZA YAGDI (FOTO: VEYSEL TIMDU ISTANBUL DHA)

Baskında, eğlence mekanındaki kişilerin koronavirüs tedbirlerini ihlal ettiği, sosyal mesafe ve maske kuralına da riayet etmediği tespit edildi. Ayrıca eğlence mekanında bulunan yabancı uyruklu kişilerin aralarında koronavirüs tedbirlerinin ihlal edilerek düzenlenen 'Miss Uganda' yarışmasına katılan yarışmacılar ve davetliler olduğu öğrenildi. 

Polis ekipleri tarafından mekanda bulunan 67 kişiye toplam 60 bin 300 lira para cezası kesildi. Eğlence mekanının sahibi gözaltına alınırken, 3 bin 180 lira para cezası uygulandı. Baskının ardından gece mekanından ayrılan yabancı uyruklu kişiler taksilerle evlerine döndü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Miss UgandaKadınYarışmaDavetKoronavirüsPandemi
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