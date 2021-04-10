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Müzisyen Levent Altındağ hayatını kaybetti

Baba Levo olarak tanınan nefesli ustası müzisyen Levent Altındağ (67), hayatını kaybetti. Altındağ, bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
10 Nisan 2021 Cumartesi 10:05
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Müzisyen Levent Altındağ hayatını kaybetti

Bir süredir kanser tedavisi gören usta müzisyen 'Baba Levo' diye bilinen Levent Altındağ, saat 15.30 sıralarında hayatını kaybetti. Levent Altındağ'ın vefatı üzerine sanatçı dostları sosyal medyada üzüntülerini dile getirdi. Altındağ'ın cenazesi bugün öğle namazının ardından Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Altınova Mahallesi'ndeki Altınova Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

KİMDİR?

1954 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Levent Altındağ, müzisyen babası Erdoğan Altındağ'dan etkilenerek müziğe başladı. Birçok ünlü isme sahnede eşlik eden Altındağ, özellikle flüt icrasında en çok aranan virtüözlerden oldu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Levent AltındağBaba LevoVefat
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