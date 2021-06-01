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Otomobilin çarptığı taksi site bahçesine uçtu

BEYLİKDÜZÜ'nde bir otomobilin çarptığı taksi sitenin bahçesine uçarken, taksideki yolcu yaralandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
01 Haziran 2021 Salı 10:45
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Otomobilin çarptığı taksi site bahçesine uçtu

Kaza, 08.00 sıralarında Kavaklı Ayazma Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, rampadan aşağı doğru seyreden ve içinde yolcu bulunan 34 TGL 80 plakalı taksiye, o esnada yola girmek isteyen bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan taksi, sitenin bahçesine düştü. Taksi bahçedeki çardağa da çarparke, yolcu kadın yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, olay yerine polis ve sağlık ekiplerini çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra  hastaneye kaldırdı. Polis ekiplerinin kaza ile ilgili incelemesi sürüyor.

"BURADA HEP GÖRÜLEN KAZALAR"

Cadde üzerinde hep bu şekilde kazalar olduğunu söyleyen Hazar Yalnız, "Burada hep görülen kazalar. Rampa aşağı inen taksi süratliydi. Kendini toparlamak için arabaya çarptı. Sitenin bahçesine düşerek, anca durabildi. Burada hep görülen şeyler. Belediyemizden rica ediyoruz, buraya bir önlem almasını istiyoruz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
OtomobilKazaTrafik KazasıBeylikdüzü
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