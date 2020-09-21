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Özel halk otobüsü şoförü bisikletli kadın yolcuya saldırdı

İstanbul'da katlanan bisikletiyle belediye otobüsüne binen kadına Özel Halk Otobüsünün şoförü saldırdı. Yolcuyu darp etmeye çalışan şoförü araya giren yolcular güçlükle engelledi. Otobüs şoförünün maske takmadığı gözlenirken olay anı saldırıya uğrayan kadının cep telefonu kamerasına yansıdı. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
21 Eylül 2020 Pazartesi 09:13
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Özel halk otobüsü şoförü bisikletli kadın yolcuya saldırdı

Olaya ilişkin İBB'den yapılan açıklamada ise, “Özel Halk Otobüsü sürücüsü ile bir kadın yolcumuz arasındaki üzücü ve asla kabul edilemez olayla ilgili tahkikat başlatılmış olup, sürücünün lisansı askıya alınmıştır" denildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
OtobüsşofökKadınSaldırıHakaret
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