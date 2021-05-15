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Para transfer merkezi mühürlendi

ESENYURT’ta, kapalı olması gerektiği halde açık olan para transfer merkezi zabıta ekiplerince mühürlendi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
15 Mayıs 2021 Cumartesi 10:26
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Para transfer merkezi mühürlendi

Koronavirüs ile mücadele kapsamında getirilen tam kapanmada, polis ekiplerinin denetimleri devam ediyor. Polis ekipleri, Bağlarçeşme Mahallesi'nde yabancı uyruklu kişiler tarafından işletilen bir transfer merkezinin açık olduğu bilgisine ulaştı. Gelen bilgiler üzerine harekete geçen polis ekipleri, iş yerinin açık olduğunu ve içeride işlem yapıldığını tespit etti. İş yeri sahiplerine, koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle ceza işlemi uygulandı. Para transfer merkezi, olay yerine çağrılan zabıta ekiplerince mühürlendi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
EsenyurtParaTransferZabıtaKoronavirüsPandemiYasak
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