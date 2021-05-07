Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 28
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1435
ALTIN
484.515
DOLAR
8.2694
STERLİN
11.5203
EURO
9.9873
34 öğretim üyesi alınacak
34 öğretim üyesi alınacak
Gelir paylaşım işi ihalesi
Gelir paylaşım işi ihalesi
Sözleşmeli personel alınacak
Sözleşmeli personel alınacak
Mesire Alanı Kiraya Veriliyor
Mesire Alanı Kiraya Veriliyor

Pendik Marina'yı deniz salyaları kapladı

Marmara Denizi'nde etkili olan deniz salyası, milyonluk teknelerin bulunduğu Pendik Marina'yı da kapladı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
07 Mayıs 2021 Cuma 14:02
0 Okunma
Pendik Marina'yı deniz salyaları kapladı

İSTANBUL - Son haftalarda Marmara Denizi'nde sıklıkla deniz salyası olarak bilinen müsilaj görülüyor. Pendik Marina'yı da deniz salyaları tamamen kapladı. Milyonluk teknelerin demirlediği marinayı saran deniz salyaları, çevredekilerde endişeye yol açtı. Görüntüsü ile denizin tüm güzelliğini bozan deniz salyaları, kokusu ile de rahatsız etti.  Balıkçılık yapan Ercan Erin, "Manzara çok kötü. Siz de görüyorsunuz zaten anlatmamıza gerek yok. Ben 10 sene önce bunu gördüm. İskelelerden midye çıkartıyorduk. O zaman bu kadar değildi. Tekneleri sarmış durumda, marinayı sardı. Her taraf böyle" şeklinde konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Pendik MarinaDeniz Salyası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gelir paylaşım işi ihalesi
Gelir paylaşım işi ihalesi
İstanbul Merkezli 9 ilde lüks otomobil kaçakçılığı operasyonu 
İstanbul Merkezli 9 ilde lüks otomobil kaçakçılığı operasyonu 
İstanbul'da yakalanan 60 kaçak göçmen, Adıyaman'dan sınır dışı edilecek
İstanbul'da yakalanan 60 kaçak göçmen, Adıyaman'dan sınır dışı edilecek
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans