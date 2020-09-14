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PENDİK'TE YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 1'İ AĞIR, 9 YARALI

Pendik  D-100 karayolu yan yolda bariyerleri parçalayan yolcu otobüsü devrildi. Kazada 1i ağır 9 yolcu yaralanırken, kaza nedeniyle Kadıköy istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
14 Eylül 2020 Pazartesi 08:42
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PENDİK'TE YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 1'İ AĞIR, 9 YARALI

Kaza saat 06.00 sıralarında D-100 karayolu Esenyalı mevkiinde meydana geldi. İstanbul-Çorum seferini yapan 06 AC 0805 plakalı içinde 31 yolcunun bulunduğu yolcu otobüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle bariyerleri parçaladıktan sonra  devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye polis ve ambulans sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANDI

 Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Edirne  istikametinde Trafik yoğunluğu yaşandı. Trafik tek şeritten kontrollü bir şekilde verildi. Olay yerine çağrılan vinç yardımıyla yan yatan otobüs kaldırdı. Kazayı gören bir vatandaş, “Büyük bir gürültüyle uyandık. Geldiğimde yol boştu. Baktığımda otobüsün devrildiğini gördüm. Büyük bir ses oluştu. Deprem olduğunu zannettik. Yaralılar Hastaneye kaldırıldı" diye konuştu.

Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

DHA

Son Güncelleme: 14.09.2020 08:43
Anahtar Kelimeler:
PendikYolcuOtobüsTrafik Kazası
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