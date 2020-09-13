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Radyo programcıları Sultangazi’de bir araya geldi

SULTANGAZİ’de radyo ve televizyon programcıları sabah sporunda bir araya geldi. Sosyal mesafe kurallarına uyarak yapılan yürüyüşün ardından pandemi sürecinin ardından sporun önemine dair mesaj verildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
13 Eylül 2020 Pazar 12:51
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Radyo programcıları Sultangazi’de bir araya geldi

Sultangazi Belediyesi, Mimar Sinan Kent Ormanı’nda radyo ve televizyon programcılarını ağırladı. Koronavirüs pandemisi kurallarına uyularak yapılan sporun ardından mesajlar veren programcılar, sporun pandemi sürecindeki önemini vurguladı. Programcılar, İstanbulluları Mimar Sinan Kent Ormanı’na davet etti. Kent Ormanı’ndaki yürüyüşe Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ve Polat Labar, Abdurrahman Uzun, Cem Arslan, Hop Dedik Ayhan, Mehmet Aydın, Bay Damar Ersin, İdris Doğan, Kadir Çetin gibi radyo ve televizyon programcıları katıldı.

“TÜM İSTANBULLULARI DAVET EDİYORUZ”

Radyo ve televizyon programcılarıyla sabah sporunda bir araya gelen Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, “Basın mensubu arkadaşlara, radyocular ve televizyonculara. Onlarla bugün Sultangazi’de Sultan Şehir’de Kent Ormanımızdayız. Hafta sonları yaptığımız rutin yürüyüşümüzü yapıyoruz. Havanın biraz soğuk olduğu bir ana denk geldik. Hafif hafif yağmur da atıştırıyor ama Sultangazi her yönüyle güzel. Hem Sultangazilileri hem de bütün İstanbulluları bu güzellikleri yaşamaları için buraya davet ediyoruz” diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
RadyoProgramSultangazi
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