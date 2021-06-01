Restoran ve kafelerde ‘Normalleşme'de ilk gün 

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından corona virüsü tedbirleri kapsamında 49 gündür kapalı olan kafe ve restoranların bugünden itibaren 07.00-21.00 arasında hizmet verebileceğini açıkladı. Zeytinburnu'nda bir kafe ve bir restoran da hazırlıklarının ardından sabah saat 07.00'den itibaren müşteri ağırlamaya başladı. Kafe sahibi işletmeyi yeni devraldıklarını belirterek,"Açtık, çalışacağız. Yoğunluk bekliyoruz" dedi. Müşteriler de kafe ve restoranların açılmasından memnun olduklarını dile getirdiler.