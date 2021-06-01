Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 20
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1420
ALTIN
522.135
DOLAR
8.4815
STERLİN
12.0638
EURO
10.3682
Akademik personel alım ilanı
Akademik personel alım ilanı
Kır kahvesi, lokantası ve büfe kiraya verilecektir
Kır kahvesi, lokantası ve...
İcradan satılık 643.659 m² tarla
icradan satılık 643.659 m²...
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Ankara Müzik ve Güzel...

Restoran ve kafelerde ‘Normalleşme'de ilk gün 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
01 Haziran 2021 Salı 09:40
0 Okunma
Restoran ve kafelerde ‘Normalleşme'de ilk gün 

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından corona virüsü tedbirleri kapsamında 49 gündür kapalı olan kafe ve restoranların bugünden itibaren 07.00-21.00 arasında hizmet verebileceğini açıkladı. Zeytinburnu'nda bir kafe ve bir restoran da  hazırlıklarının ardından sabah saat 07.00'den itibaren müşteri ağırlamaya başladı. Kafe sahibi işletmeyi yeni devraldıklarını belirterek,"Açtık, çalışacağız. Yoğunluk bekliyoruz" dedi. Müşteriler de kafe ve restoranların açılmasından memnun olduklarını dile getirdiler. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
RestoranKafeNormalleşmeKoronavirüsPandemi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı
Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı
Beyoğlu'nda 30 adrese uyuşturucu operasyonu
Beyoğlu'nda 30 adrese uyuşturucu operasyonu
İSKİ faaliyet raporu onaylandı 
İSKİ faaliyet raporu onaylandı 
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans