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Riva'da karaya oturan gemi sabah görüntülendi

Karadeniz'de etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle Riva açıklarında karaya oturan 190 metre boyundaki  Panama bandralı kuru yük gemisi için ara verilen kurtarma çalışmaları sabah saatlerinde başladı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
28 Ocak 2021 Perşembe 09:46
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Riva'da karaya oturan gemi sabah görüntülendi

Tekirdağ Limanı’ndan hareketle Rusya’nın Kavkaz Limanı’na gitmekte olan içinde 25 personelin bulunduğu Panama bandralı Petra Star isimli boş kuru yük gemisi dün akşam saatlerinde makine arızası nedeniyle Yön Burnu açıklarında sürüklenmeye başladı. Gemi Riva açıklarında karaya oturdu. Gemi kaptanının yardım çağrısı üzerine Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı Kurtarma 8 ve Kurtar 11 römorkörleri bölgeye sevk edildi.


Kıyıya çok yakın bir bölgede demirlemiş halde bekleyen gemiye şiddetli fırtına ve dalgalardan dolayı müdahale edilemedi. Gemidekilerin hayati tehlikesinin bulunmamasından dolayı tahliye çalışmalarına sabah  saatlerinde başlandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
RivaGemiDenizKaraKaza
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