Sancaktepe'de hurda deposunda yangın

Yangın, saat 03.00 sıralarında Sancaktepe, Hilal Mahallesi, Şehit Abdurrahman Gazi Caddesi üzerinde bulunan bir hurda deposunda çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda yangın kısa sürede kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri yanan depoda uzun süre soğutma çalışması yaptı.

Görgü tanığı Furkan Yılmaz, "Önce bir patlama sesi geldi. Balkondan dışarı baktım, küçük bir yangın vardı. Ondan sonra bir patlama sesi daha geldi, birden alevler çatıya yükseldi. 30 saniye sonra bütün çatı yanmaya başladı, yangın her yere yayıldı. Kalan birileri yoktu, hemen itfaiyeyi aradım" dedi. Depoda hasar meydana gelirken ölen ya da yaralanan olmadı. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.