Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 21
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1454
ALTIN
507.895
DOLAR
8.4514
STERLİN
11.9430
EURO
10.2503
Sürekli işçi kadrosuna 225 Temizlik Görelisi Alınacak
Sürekli işçi kadrosuna 225...
İstanbul Üniversitesi'nden gayrimenkul satış ihalesi
İstanbul Üniversitesi'nden gayrimenkul satış...
Kum-Çakıl ocağına 5 yıllık işletme ruhsatı verilecek
Kum-Çakıl ocağına 5 yıllık...
Kemer’de ticari yat satılacak
Kemer’de ticari yat satılacak

Sancaktepe'de hurda deposunda yangın

SANCAKTEPE'de hurda deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede söndürüldü. Depoda hasar meydana gelirken ölen yada yaralanan olmadı. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
15 Haziran 2021 Salı 09:31
0 Okunma
Sancaktepe'de hurda deposunda yangın

Yangın, saat 03.00 sıralarında Sancaktepe, Hilal Mahallesi, Şehit Abdurrahman Gazi Caddesi üzerinde bulunan bir hurda deposunda çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.  İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda yangın kısa sürede kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri yanan depoda uzun süre soğutma çalışması yaptı.

Görgü tanığı Furkan Yılmaz, "Önce bir patlama sesi geldi. Balkondan dışarı baktım, küçük bir yangın vardı. Ondan sonra bir patlama sesi daha geldi, birden alevler çatıya yükseldi. 30 saniye sonra bütün çatı yanmaya başladı, yangın her yere yayıldı. Kalan birileri yoktu, hemen itfaiyeyi aradım" dedi. Depoda hasar meydana gelirken ölen ya da yaralanan olmadı. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
SancaktepeHurdaDepoYangınItfaiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Avcılar'da zehirlendikleri iddia edilen 4 köpekten biri öldü
Avcılar'da zehirlendikleri iddia edilen 4 köpekten biri öldü
Bakan Kurum: 2 bin 166,5 metreküp müsilajı bertarafa gönderdik
Bakan Kurum: 2 bin 166,5 metreküp müsilajı bertarafa gönderdik
Jandarma Teşkilatı'nın 182. kuruluş yıldönümü Taksim'de kutlandı
Jandarma Teşkilatı'nın 182. kuruluş yıldönümü Taksim'de kutlandı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans