Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 12
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1544
ALTIN
411.644
DOLAR
7.0269
STERLİN
9.7084
EURO
8.5195
20 akademik personel alınacak
20 akademik personel alınacak
Muhtelif taşınmazlar kiraya verilecek
Muhtelif taşınmazlar kiraya verilecek
Ankara'da 174 adet konut satışa çıkarıldı
Ankara'da 174 adet konut...
Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden tohumluk üretim hakkı satış ihalesi
Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden...

Sarayburnu'nda soğuk havaya aldırmadan denize girdiler

İSTANBUL'da sabah saatlerinden itibaren soğuk ve yağışlı hava etkili oluyor. Bazı noktalara kara yağışı da etkili olmaya başlarken, Sarayburnu Sahili'nde bir grup arkadaş, soğuk havaya aldırış etmeden denize girdi. 0 derecede denize girenler, "Hiç üşümüyoruz. Pazar günü kar yağacak diyorlar. O gün de geleceğiz" dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
12 Şubat 2021 Cuma 10:36
0 Okunma
Sarayburnu'nda soğuk havaya aldırmadan denize girdiler

İstanbul'da bu sabah saatlerinden itibaren soğuk hava etkili oluyor. Kar yağışı da bazı noktalarda etkili olurken, Sarayburnu Sahili'nde kendilerine 'Sarayburnu Fatihleri' diyen 5 arkadaş, tüm olumsuz hava koşullarına rağmen yürüyüş yaptı, denize girdi. Denizde yüzen grup, kendilerini daha sağlıklı ve zinde hissettiklerini, havaya bakmaksızın her hafta mutlaka yüzdüklerini belirtti. Yaşları 50 ile 65 arasında değişen arkadaşlar, kar yağarsa yeniden yüzmeye geleceklerini söyledi.

"YAZIN HERKES YÜZER, ÖNEMLİ OLAN BÖYLE HAVADA YÜZMEK"

54 yaşındaki Murat Canti, "Yazın herkes yüzer. Önemli olan bu havalarda da vücudu dinç tutmak, yüzebilmek. Sağlığımızı buna borçluyuz. Vücudumuzu alıştırdık senelerce. Suda şifa var. Hiç hasta olmuyoruz. 50 yıldır giren var aramızda. Pazar gününü bekliyoruz kar yağacak diyorlar. O zaman da hep beraber geleceğiz. Kar yağdığında daha güzel olacak" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SarayburnuDenizYüzme
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
DHKP-C'nin sözde Türkiye Sorumlusu gözaltına alındı
DHKP-C'nin sözde Türkiye Sorumlusu gözaltına alındı
Boğaz'ın savaşçıları... Fırtınada karda engel tanımıyorlar 
Boğaz'ın savaşçıları... Fırtınada karda engel tanımıyorlar 
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans