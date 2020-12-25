Sarıyer'de korkutan alevler 

Yangın, saat 17.30 sıralarında Derbent Mahallesi Ata Caddesi Bayram Sokak'taki bir gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Gecekonduda başlayan yangın önce yanındaki başka gecekonduya ardından yakınlarındaki binanın çatısına sıçradı. İki gecekondu ve binanın çatısını saran alevler çevrede panik yarattı. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü. İki gecekondu ve bina kullanılamaz hale geldi. Çevre sakinleri yükselen alevleri cep telefonu kameralarına kaydederek sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Gecekondu sahibi Ramazan Karahan “Eşimle evde oturuyorduk, evimizde televizyon bile yok yangın neden çıktı bilmiyorum" dedi.