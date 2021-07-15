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Sarıyer TEM'de zincirleme kaza: 2'si polis 3 yaralı 

Sarıyer TEM Otoyolu'nda otomobil trafik polis aracına çarparak zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 2 polis ve otomobil sürücüsü yaralanırken Edirne istikameti 2 şerit trafiğe kapartıldı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
15 Temmuz 2021 Perşembe 09:32
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Sarıyer TEM'de zincirleme kaza: 2'si polis 3 yaralı 

Kaza, TEM Otoyolu Edirne istikametinde Harp Akademileri Tünel girişinde saat 07.15 sıralarından meydana geldi. 34 SE 6473 plakalı otomobil sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybedip önünde ilerleyen trafik polisi aracına çarptı. Polis aracında önünde ilerleyen kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisi ile polis aracı ve otomobil savrulup bariyerlere çarparak durabildi. 

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada 2 trafik polisi ve otomobil sürücüsü yaralandı. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken yaralılar ambulanslar ile çevre hastanelere kaldırıldı. 

Kaza nedeniyle Edirne istikameti 2 şerit trafiğe kapatıldı. Kapalı olan şeritler nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekiplerinin kazaya müdahalesi devam ediyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
SarıyerTEMOtoyolKazaPolisTrafik Kazası
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