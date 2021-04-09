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Sedat Peker ve adamlarına yönelik operasyon 

İstanbul merkezli 5 ilde Sedat Peker ve adamlarına yönelik operasyon düzenlendi. 5 ilde 121 adrese yapılan operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
09 Nisan 2021 Cuma 10:14
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Sedat Peker ve adamlarına yönelik operasyon 

Operasyonun İstanbul ayağında ise 74 adrese yapılan baskınlarda 43 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

İstanbul Emniyeti'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Sedat Peker suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda çok sayıda şüpheli suç unsurlarıyla birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sedat Peker ve adamlarına yönelik İstanbul merkezli 5 ilde operasyon düzenledi. Sabah saat 06.00'da İstanbul, Ankara, Kocaeli, Trabzon ve Hatay'da eş zamanlı olarak 121 adrese yönelik düzenlenen operasyonlarda şu ana kadar 63 kişi gözaltına alındı.


Özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonun İstanbul ayağında 74 adrese baskın yapılırken, 43 kişi gözaltına alındı.

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ KAPILARI KIRARAK GİRDİ

İstanbul'da operasyon yapılan adreslerden birisi Bahçelievler Zafer Mahallesi Kurultay Sokak'taki 4 katlı binanın ikinci katı oldu. Saat 06.00'da binaya gelen ekipler kapıyı kırarak içeri girdi. Binanın ikinci katındaki daireye çıkan ekiplerin arama ve gözaltı işlemleri devam ediyor. 

KADIKÖY'DE REZİDANSA BASKIN

Polis ekipleri, Kadıköy'de de Merdivenköy Mahallesi Seyhan Sokak'ta bulunan 24 katlı rezidansın üçüncü katına baskın yaptı. Maltepe'de Altıntepe Mahallesi Bağ Sokak'ta bulunan 4 katlı bina da operasyon yapılan adreslerden birisi oldu. Eve giden ekipler bazı şüphelileri gözaltına aldı.

İSTANBUL EMNİYETİNDEN AÇIKLAMA

Operasyonla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Sedat Peker liderliğindeki suç örgütünün deşifresi ve eylemlerinin tespiti amacıyla başlatılan kapsamlı çalışmalar neticesinde örgütün karışmış olduğu çok sayıda suç eylemi ve bu eylemleri gerçekleştiren örgüt üyesi tespit edilmiştir. Elde edilen deliller kapsamında Sedat Peker suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 5 ilde 09.04.2021 günü 63 şüpheli şahsa yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda çok sayıda şüpheli suç unsurlarıyla birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şahıslar hakkında gerekli işlemler başlatılmıştır."

GÖZALTINA ALINANLAR SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

Sedat Peker ve adamlarına yönelik operasyonda gözaltına alınanlar sağlık kontrolünden geçirildi.

5 ilde 121 adrese yapılan operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun İstanbul ayağında ise 74 adrese yapılan baskınlarda 43 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

SEDAT PEKER'İN VİLLASINDA POLİS ARAMASI

Sedat Peker'in Beykoz'daki villasında polis arama yapıyor. Villadaki lüks cip de didik didik arandı.

İstanbul merkezli 5 ilde Sedat Peker ve adamlarına yönelik operasyon düzenleniyor. Peker'in Beykoz'daki villasına da sabah saatlerinde polis geldi. Ekipler villaya giderek arama başlattı.

Villadaki araçlarda da arama yapıldı. Polis, villadaki lüks cipi de didik didik aradı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sedat PekerSuçörgütSuç örgütüOperasyonPolis
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