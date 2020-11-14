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Silahlar sepet ile geldi

Şişli'de dede ile torununa silahlı saldırıda yeni görüntüler ortaya çıktı. Saldırının, bir apartmanın balkondan sepetle sarkıtılan 2 silahla gerçekleştirildiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
14 Kasım 2020 Cumartesi 15:27
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Silahlar sepet ile geldi

Şişli'de 70 yaşındaki müteahhit Celal Seymener'e iş yüzünden anlaşmazlık yaşadığı öne sürülen baba ile oğlu tarafından silahsaldırı düzenlendi. Saldırıda dedesini korumak isteyen yine aynı ismi taşıyan 22 yaşındaki torunu Celal Seymener de yaralandı. 

Bacaklarından yaralanan dede torun hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alınırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı. Dede ve torunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaçan şüpheliler A.Y. ve oğlu H.Y. yakalandı. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan A.Y. tutuklanırken, oğlu H.Y..'nin ise 'adli kontrol' şartıyla serbest kaldı.

SİLAHLAR SEPETLE GELDİ

Soruşturma sürerken saldırıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde kavganın taraflarından A.Y ile oğlu H.Y.'nin bir evin balkonundan sarkıtılan sepet içinden aldıkları silahla saldırı gerçekleştirdiği görülüyor.

Sepetin iple sarkıtıldığı adrese savcılığın izniyle baskın düzenleyen emniyet ekipleri, evde N.K ile G.Y. adlı 2 kadını gözaltına aldı. Şişli Emniyet Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliği'ne götürülen 2 kadın, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından savcılık talimatı ile serbest bırakıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ŞişliDedeTorunSilahSaldırı
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