Silivri ve Esenyurt'ta operasyon; 191 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 Temmuz Salı günü Silivri ve Esenyurt'ta uyuşturucu madde imal eden ve satışını yapılan 2 ayrı adrese baskın düzenledi. Silivri'deki operasyonda uyuşturucu madde satışında kullanılan cipte yapılan aramada 66 kilogram sıvı metamfetamin, 21 kilogram eroin, 39 kilogram esrar ele geçirildi. Esenyurt'taki imalathaneye yapılan baskında ise, 65 kilogram kristalize metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda 2'si yabancı uyruklu 3'ü Türk 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda anları kameralarca görüntülendi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilenirken, gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.