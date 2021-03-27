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Şişli'de eğlence mekanına koronavirüs baskını

ŞİŞLİ'de kapalı olması gereken ünlü eğlence mekânında parti yapıldığı ihbarı alan polis, mekâna baskın yaptı. Baskın sonucu, gece kulübünde eğlenen 70 kişiye 222 bin 600 TL ceza yazıldı. Polisin işlemlerinin ardından, eğlence mekânından ayrılan bazı müşteriler görüntü almak isteyen basın mensuplarına saldırdı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
27 Mart 2021 Cumartesi 08:04
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Şişli'de eğlence mekanına koronavirüs baskını

Gülbahar Mahallesi 5. Yıl Sokak'ta bulunan eğlence mekânında parti yapıldığı ihbarını alan Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri saat 04.00 sıralarında mekâna baskın yaptı. Polisin geldiğini gören bazı müşterilerin kaçması üzerine, ekipler bina çevresinde önlem aldı. İçeride bulunan kişilerin büyük bölümünün yabancı uyruklu olduğu gözlemlenirken, gece kulübünün girişinde bulunan kepenklerin de kapalı olduğu görüldü. Polis, kepengi kaldırmadan önce kapının önünde tedbir aldı. Kepengin açılması ile polis ekipleri mekâna girdi. Polislerin eğlence mekânına girmesi üzerine bazı müşteriler polis ekiplerine direndi. Bunun üzerine içeriye çevik kuvvet ekipleri alındı. Gece kulübünde bulunan 70 kişiye, Hıfzısıhha Kanunu'na muhalefetten 222 bin 600 lira ceza yazıldı. Mekâna ise idari işlem yapıldı. Polisin işlemleri sırasında, eğlenceye katılan bir kadın kısa süreli baygınlık geçirdi. Bir süre kulübün girişinde bekleyen kadın, kendisine ceza kesilmesinin ardından mekândan ayrıldı.

BASIN MENSUPLARINA SALDIRDILAR

Öte yandan, kimlik ve pasaport kontrollerinin ardından ceza kesilen bazı müşteriler, çıkışta görüntü almak isteyen basın mensuplarına saldırdı. Görüntü alınmasına tepki gösteren bir kişi ise polisler tarafından uzaklaştırıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ŞişliEğlenceMekanKoronavirüsPandemiBaskınPolis
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