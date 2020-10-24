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Şişli'de lüks rezidansta 3 kişiye silahlı saldırı 

ŞİŞLİ'de, lüks bir rezidansta yabancı uyruklu 2'si kadın 3 kişi silahlı saldırı sonucu yaralandı. Saldırgan olayın ardından kaçarken yaralılar kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
24 Ekim 2020 Cumartesi 18:38
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Şişli'de lüks rezidansta 3 kişiye silahlı saldırı 

Mecidiyeköy'deki lüks rezidansta saat 14.40 sıralarında meydana gelen olayda, yabancı uyruklu 2'si kadın 3 kişi kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahsaldırısına uğradı. Saldırgan olayın ardından kaçarken, rezidans görevlilerinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.  Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis saldırıyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, eşkali belirlenen saldırganın yakalanması için çalışmalara başlandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ŞişliSilahSaldırı
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