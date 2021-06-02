Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 29
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1433
ALTIN
525.855
DOLAR
8.5888
STERLİN
12.1490
EURO
10.4683
Işık Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Işık Üniversitesi öğretim üyesi...
111 iş yeri satışı yapacak
111 iş yeri satışı...
11 sözleşmeli personel alacak
11 sözleşmeli personel alacak
Akademik personel alım ilanı
Akademik personel alım ilanı

Sokağa dökülen kimyasal atık belediye ekiplerince kaldırıldı

BAŞAKŞEHİR'de kimliği belirsiz kişilerce dökülen kimyasal atık, belediye görevlileri tarafından bulunduğu yerden alınarak Katı Atık Aktarma Merkezi'ne götürüldü. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
02 Haziran 2021 Çarşamba 16:43
0 Okunma
Sokağa dökülen kimyasal atık belediye ekiplerince kaldırıldı

Başakşehir Hürriyet Bulvarı'na yaklaşık bir hafta önce plakasız bir hafriyat kamyonu tarafından yol kenarına kimyasal atık dökülmüş, atıktan duman çıkması üzerine dün öğle saatlerinde çevrede yaşayanlar durumu polis ekiplerine haber vermişti. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak durumu itfaiye ve belediye ekiplerine haber verdi. Yol kenarına dökülen kimyasal atığı inceleyen ekipler, atığın üzerine toprak dökerek kimyasal atığın koku yaymasını engelledi. Kimyasal atık, bugün Başakşehir Zabıtası ve belediye ekipleri tarafından bulunduğu yerden kaldırılarak İBB Şile Katı Atık Aktarma Merkezi'ne götürüldü. Kimyasal atığın kepçe ile kamyona yüklenmesi sırasında zabıta ekiplerinin sokağı trafiğe kapattığı görüldü. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
BaşakşehirAtıkKimyasal AtıkSokak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tıp merkezi önündeki otomobilde başından vurulmuş halde bulundu
Tıp merkezi önündeki otomobilde başından vurulmuş halde bulundu
Beyoğlu'nda korkutan yangın
Beyoğlu'nda korkutan yangın
Bakırköy Adalet Sarayı karşısındaki otoparkta silahlı kavga
Bakırköy Adalet Sarayı karşısındaki otoparkta silahlı kavga
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans