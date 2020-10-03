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Sokak hayvanları için bağış kampanyası iş birliği

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde, e-ticaret platformu Hepsiburada, tüm sosyal sorumluluk projelerini topladığı “HepsiYürekten” çatısı altında, Hayvanları Çaresizlikten ve İlgisizlikten Koruma Derneği (HAÇİKO) ile birlikte sokak hayvanları için mama bağışı kampanyası başlatıyor. Kampanya kapsamında, yüzlerce sokak hayvanının beslenmesini sağlayacak mamayı derneğe bağışlayan e-ticaret platformu, Ekim ayı boyunca müşterilerinin de desteğini alarak daha çok sahipsiz kedi ve köpeğin temel gıda ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflediğini duyurdu.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
03 Ekim 2020 Cumartesi 16:25
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Sokak hayvanları için bağış kampanyası iş birliği

Topluma değer katma ve toplumsal sorunların çözümünde öncü olma misyonuyla hareket ettiğine dikkat çeken Hepsiburada, kadınlar, çocuklar, dezavantajlı bireyler, sahipsiz hayvanlar, çevre, bilim, kültür, eğitim, spor ve sanata yönelik tüm sosyal sorumluluk projelerini “HepsiYürekten” çatısı altında hayata geçirdiğini hatırlattı. Hepsiburada bu kapsamda, bu yıl 10. yılını kutlayan HAÇİKO ile 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde başlattığı mama bağışı kampanyasıyla, yaşam mücadelesi veren yüzlerce sahipsiz kedi ve köpeğe sürdürülebilir bir besin takviyesi sağlanması için çalıştığını duyurdu.  

Kampanya kapsamında, tüm Hepsiburada müşterilerine ve hayvanseverlere, platform üzerinden satın aldıkları mamalar ile bağış yapabilecekleri çağrısı yapılıyor. Bağış kampanyasında, Hepsiburada’nın kendi ürün gamında bulunan Milo marka mamalardan “15 kg.’lık Kuzu Etli & Pirinçli Yetişkin Köpek Maması” veya “10 kg’lık Somonlu Yetişkin Kedi Maması”ndan Ekim ayı boyunca satın alanlar için HAÇİKO’ya 1 kilogram mama bağışında bulunulmuş olacağı belirtildi.  

SOKAK HAYVANLARINA KARŞI OLAN İLGİ VE DUYARLILIĞIN ARTMASINI DİLİYORUZ” 

Bağış kampanyasıyla ilgili konuşan Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan “4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma günü vesilesiyle hayata geçirdiğimiz projede, yüzlerce sokak hayvanının beslenmesi gereken mamayı HAÇİKO’ya, Hepsiburada olarak bağışlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Projemizde ayrıca müşterilerimizin de desteğini alarak daha çok sayıda sahipsiz kedi ve köpeğin temel gıda ihtiyaçlarını karşılamayı ve sahipsiz hayvanların yaşam mücadelesine bir nebze de olsa katkı sağlamayı hedefliyoruz. Ekim ayı boyunca satışa sunulacak olan kendi markamız Milo’nun 10 veya 15 kiloluk mamalarından satın alacak müşterilerimiz adına HAÇİKO’ya 1 kilogram mama bağışında bulunulmuş olacak. Müşterilerimiz adına aldığımız bağış mamaları, Türkiye’nin çeşitli şehirlerindeki ormanlık arazilerde yaşam mücadelesi veren sahipsiz kedi ve köpeklerin gıda ihtiyacını karşılamak üzere derneğe bağışlanacak. Hepsiburada ailesi olarak, verecekleri destek için tüm hayvanseverlere yürekten teşekkür ediyor, sokak hayvanlarına karşı olan ilgi ve duyarlılığın artmasını diliyoruz” dedi. 

HAÇİKO Derneği Kurucu Başkanı Ömür Gedik ise, “4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü gibi önemli ve özel bir günde, mama bağışı projesini Hepsiburada ile hayata geçirmekten mutluluk duyuyoruz. Bu bağış kampanyasının sokak hayvanlarının gıda ihtiyaçlarını karşılayabilmenin yanında, büyük ölçüde farkındalık yaratacağına da inanıyoruz. Aynı zamanda proje kapsamında HAÇİKO ürünlerini Hepsiburada üzerinden de satışa açacağız. Çok yakında, can dostlarımızın gıda ve barınak gibi ihtiyaçlarını karşılamak için satın alınacak tüm kutlama kartı ve magnet gibi özel ürünlerimize Hepsiburada’daki mağazamızdan ulaşılabilecek.” diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sokak HayvanlarıHayvanKoruma
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