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AYDOS ORMANI'NDA YANGIN 
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SON ANDA KURTULDULAR!

SİLİVRİ'de seyir halindeki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Araçtaki iki kişi ise son anda kendilerini dışarı atarak kurtuldu. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
05 Ekim 2020 Pazartesi 08:54
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SON ANDA KURTULDULAR!

Olay, dün saat 23.00 sıralarında D-100 Karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 61 AAY 817 plakalı lüks otomobilin sürücüsü seyir halindeyken araçtan dumanların yükseldiğini gördü. Otomobil sürücüsü alev alan aracını hemen yol kenarına çekti. Yanındaki yolcu ile birlikte son anda araçtan çıkabilen sürücü alev alev yanan otomobile yangın tüpleriyle müdahale etmeye çalıştıysa da başarılı olamadı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araç yangınına müdahale etti. Ekiplerinin yoğun çalışması sonucunda yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle trafik bir süre tek şeritten verildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SilivriAraçYangın
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