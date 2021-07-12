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Srebrenitsa Soykırımı’nda hayatını kaybedenler, Kartal’da anıldı

Yugoslavya iç savaşı sırasında 11 Temmuz 1995'te Sırp ordusunun, Srebrenica'yı işgal ederek genç, yaşlı, çocuk, kadın, erkek demeden 8 binin üzerinde canı katledilişinin 26’ncı yılı için Kartal Meydanı Srebrenitsa Anıtının yanında anma töreni gerçekleştirildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
12 Temmuz 2021 Pazartesi 11:12
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Srebrenitsa Soykırımı’nda hayatını kaybedenler, Kartal’da anıldı

Anadolu Yakası Bosna Sancak Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği ile Kartal Belediyesi’nin birlikte hazırladığı program kapsamında 11 Temmuz Pazar günü saat 18.00’da Kartal Meydanı'nda yer alan Srebrenica Boşnak Soykırımı Anıtı’na çelenk konuldu, etrafına karanfiller bırakıldı. Anma törenine, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, İstanbul Anadolu Yakası Bosna-Sancak Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Erden, CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel, Bosna Hersek Büyükelçisi Adis Alagiç ve İBB Başkan Vekili Hüseyin Aksu katıldı.

“UNUTMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ”

Srebrenitsa katliamının yıldönümü için Kartal’da bir araya geldiklerini belirten Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Böyle katliam ve soykırımların bir daha yaşanmaması için yapılanları unutmayacağız ve unutturmayacağız. Acımız dün gibi taze. Avrupa’nın gözü önünde, bu katliamın yaşanması yüreklerimizde hala kara bir leke olarak duruyor. Temmuz ayı acılarla dolu. 2 Temmuz’da Sivas’ta yandık, 5 Temmuz’da Erzincan Başbağlar’da vurulduk. 11 Temmuz’da da Avrupa’nın göbeğinde, Srebrenitsa’da herkesin gözü önünde katliama uğrayan Boşnak kardeşlerimizin acısını hala kalbimizde taşıyoruz” diye konuştu.

Başkan Yüksel sözlerine şöyle devam etti:

“Meydanımızda bu katliamla ilgili anıtımız da var. O yüzden buradayız. Bu bazı arkadaşlarımız için herhangi bir heykel gibi görülebilir ama Boşnak kardeşlerimizin ve katliamı gönülden hissedenler için önemli bir anlam taşımaktadır. Katliamda hayatını kaybeden tüm kardeşlerimizin mekânı cennet olsun.”

“TARİHİN EN UTANÇ VERİCİ SAYFASI”

İstanbul Anadolu Yakası Bosna Sancak Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Erden de “Bugün tarihin en acı ve utanç sayfalarından biri olan, Avrupa’da İkinci Dünya Savaşın’nın ardından yaşanmış en büyük insanlık trajedisi olarak kabul edilen Srebrenitsa Boşnak Soykırımı’nda katledilen insanlarımızı anmak ve Birleşmiş Milletlerin soykırımdaki rolüne vurgu yapmak için buradayız. İnsanların kimlikleri nedeniyle ötekileştirilmedikleri, demokrasinin egemen olduğu, barışçıl politikaların izlendiği ve gerçek adaletin sağlandığı dünya için; 21’inci yüzyılın eşiğinde Avrupa’nın göbeğinde yaşanan bu soykırımı asla unutmayacağız, unutturmayacağız” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Srebrenitsa SoykırımıKartalAnma
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