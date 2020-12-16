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Sultanbeyli'de karantina denetimi... 

KORONAVİRÜSLE  mücadele kapsamında oluşturulan Sultanbeyli İlçe Salgın Denetim Merkezine bağlı Mahalle Denetim ekiplerince, koronavirüs hastalığına yakalanan veya temaslı olduğu için izolasyonda bulunan vatandaşlara denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde karantinada  bulunan vatandaşların kurallara uyup uymadıklarını kontrol edildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
16 Aralık 2020 Çarşamba 09:22
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Sultanbeyli'de karantina denetimi... 

İlçe Salgın Denetim Merkezi ekiplerinin 11 Mart’tan itibaren bugüne kadar 35 bin 277 umuma açık alan, toplu ulaşım ve iş yeri denetimi ile 193 bin 161 izolasyon denetimi olmak üzere toplam 228 bin 438 denetim koronavirüs denetimi gerçekleştirdikleri öğrenildi. İzolasyon denetiminde kurallara uymayan 107 kişiye adli ve idari işlem yaparak 340 bin 260 lira idari para cezası kesildi, karantina kurallarına uymayan 40 kişi ise yurtlara yerleştirildi. Salgının başladığı 11 Mart’tan 14 Aralık tarihine kadar yapılan denetimlerde 4 bin 144 kişi ve 103 işletmeye toplamda 7 milyon 923 bin 498 lira para cezası uygulandı.

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay denetimler hakkında yaptığı yazılı açıklamasında “Koronavirüsle mücadele kapsamında İlçe Salgın Denetim Merkezi ekiplerimiz denetimlerini aralıksız olarak sürdürüyor. Sürecin başında bu zamana kadar kurumlarımız tam bir koordinasyon içinde halkımıza hizmet vermektedir. Önceliğimiz, halk sağlığını korumak olduğu için izolasyon, maske, mesafe ve temizlik kurallarına herkesin uyması noktasında elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Hakkında izolasyon kararı bulunan vatandaşlarımızın izolasyon süreleri bitene kadar evlerinde kalmalarını rica ediyoruz.” dedi.

107 BİN 291 KİŞİNİN DENETİMİ GERÇEKLEŞTİ

Denetime katılan Sultanbeyli Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdür Vekili Fatih Akkurt, “Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay başkanlığında oluşturduğumuz ilçe filyasyon salgın denetim merkezi aracılığıyla ilçemizde bulunan 15 mahallemizde denetim ekipleri oluşturduk. Ekiplerde muhtarlarımız, öğretmenlerimiz, müdür yardımcılarımız ve imamlarımız bulunmakta. Mahalle denetim ekipleri aracılığıyla bugüne kadar 107 bin 291 kişinin denetimini gerçekleştirdik. Bunların 107’sinde kurallara uymadıklarını tespit edip adli ve idari işlem başlattık. 40 kişiye de filyasyon kurallarına aykırı hareket etmelerinden dolayı da yurda yerleştirdik.” şeklinde konuştu.

Akşemsettin Mahallesi Muhtarı Bahattin Gül vatandaşlara, “Lütfen maskelerimizi yerlere atmayalım. Ne kadar maskelerimize sahip çıkarsak ne kadar filyasyon ekiplerinin söylediklerine uyarsak o kadar hastalığı minimalize ederiz diye söylüyoruz.” dedi. 

Karantinada olan Ercan Günay da , “Bu günlerde siz sürekli yanımızda oldunuz. Arayıp sordunuz. Kaymakamımızın selamını getirdiniz. Pandemi sürecinde bizde izolasyon süremizi tamamlamaya uğraşıyoruz. Karantina süresi yarın tamamlanacak. Ekipler bizimle ilgilendi, ne yapmamız gerektiğini söyledi. Ambulansla alıp hastaneye götürüp getirdiler. Devletimizden de muhtarımızdan da Allah razı olsun. İzolasyon süremizi tamamlayıp işimizin başına döneceğiz.” İfadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SultanbeyliKoronavirüsPandemiDenetim
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