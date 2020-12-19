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Sultanbeyli kaymakamlığından 65 yaş üstü vatandaşlara gıda yardımı 

Sultanbeyli Kaymakamlığı ve Darülaceze Vakfı işbirliğinde 3 yıldır yürütülen "Sultanbeyli Yaşlılarına Sahip Çıkıyor" projesi kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle dışarı çıkamayan yalnız yaşayan, ihtiyaç sahibi, bakacak kimsesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara koronavirüs salgına karşı hem destek vermek ve ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla gıda kolisi, ekmek ve su dağıtımı yaptı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
19 Aralık 2020 Cumartesi 17:54
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Sultanbeyli kaymakamlığından 65 yaş üstü vatandaşlara gıda yardımı 

Sultanbeyli Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü İlknur Tatar Kula projeyle ilgili "Sultanbeyli Kaymakamlığı olarak Sultanbeyli yaşlılarına sahip çıkıyor projesi kapsamında sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu günlerde ilçemizde yalnız yaşayan yaşlılarımıza gıda kolisi ekmek su ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Projemizi ilçemiz Kaymakamı Sayın Metin Kubilay tarafından hayata geçirildi. Kaymakamlığımız ve Darülaceze Vakfı iş birliğinde yürütülen bir proje. Pandeminin başladığı 11 Mart 2020 tarihinden beri yaşlılarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmalar yapıyoruz." dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
SultanbeyliKaymakamYardımKoronavirüsPandemi
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