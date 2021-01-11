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SULTANGAZİ'DE BİNANIN BALKONU ÇÖKTÜ 

SULTANGAZİ'de 5 katlı bir binanın birinci katının balkonu çöktü. Çökme anında balkonda ve kaldırımda kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
11 Ocak 2021 Pazartesi 10:10
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SULTANGAZİ'DE BİNANIN BALKONU ÇÖKTÜ 

Olay saat 08.30 sıralarında Uğur Mumcu Mahallesi 2124 Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binada meydana geldi. Binanın 1. katının balkonu henüz bilinmeyen nedenle çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken balkonda ve çöken balkonun altında kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. İhbar verilmesi üzerine olay yerine itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bina çevresine şerit çekerek çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri çöken balkon ve çevresinde çalışma başlattı. Ekipler merdiven uzatarak çöken balkonda bulunan diğer parçaları yerinden söktü. Olay yerine zabıta ekipleri de gelerek dairede inceleme yaptı. Çöken balkonun bulunduğu daire tedbir amaçlı boşaltıldı. 

"YOLDAN GEÇEN YAYADA YOKTU"

Daire sahibi Şerif Günakın, "Balkonunuz yıkılmış diye bizi aradılar. Geldik bu halde bulduk. Binanın bütün testlerini yaptırdık. Belediyeye başvurduk. Raporlarını aldık. O sırada evde kimse yoktu. Yoldan geçen yayada yoktu. Binada yaşayan var. Daire sahibiyim" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
SultangaziEvBalkonçökme
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