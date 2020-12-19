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Sultangazi'de sokak hayvanlarını unutmadılar

Sultangazi'de bir grup genç koronavirüs tedbirleri kapsamında ilan edilen iki günlük sokağa çıkma yasağında sokak hayvanlarını unutmayarak, onları besledi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
19 Aralık 2020 Cumartesi 17:57
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Sultangazi'de sokak hayvanlarını unutmadılar

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan ve dün akşam saat 21.00'de başlayan hafta sonu sokağa çıkma yasağı Pazartesi sabahı saat 05.00'de sona erecek. Kısıtlama boyunca ise birçok yerin kapalı olması ve insanların evlerinde olması nedeniyle sokak hayvanları besin bulmakta zorlanıyor. Sultangazi'de kaymakamlık ve emniyetten izin alan bir grup genç sokak hayvanları unutmadı, ormanları dolaşarak hayvanları besledi. Gençler hazırladıkları yaklaşık yiyecekleri hayvanlara verdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsPandemiSokakYasakKısıtlamaHayvanKediKöpekSultangazi Belediyesi
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