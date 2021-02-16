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Sultangazi’de karla mücadele ekiplerinin aralıksız kar mesaisi

Sultangazi Belediyesi karla mücadele ekipleri İstanbul'da etkisini gösteren kar yağışına karşı sahada çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
16 Şubat 2021 Salı 10:49
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Sultangazi’de karla mücadele ekiplerinin aralıksız kar mesaisi

Hafta sonu başlayan ve tüm İstanbul’u etkisi altına alan kar yağışı, tüm yurdu beyaza bürüdü. Sultangazi Belediyesi karla mücadele ekipleri ise kar küreme araçlarıyla 7 gün 24 saat çalışmalarını sürdürüyor.

SOKAK HAYVANLARI UNUTULMADI

Sultangazi’nin 15 mahallesinde ve ana yollarında iş makineleriyle küreme ve tuzlama çalışmaları yapıldı. Olumsuz hava şartlarından dolayı yolda kalan toplu taşıma ve özel araçlar, iş makineleriyle  buzlanmanın önüne geçmek için yaya sirkülasyonunun yoğun olduğu sağlık kuruluşları, camiler, muhtarlıklar ve sitelere kar yağışından hemen önce yüzlerce çuval kar tuzu dağıtıldı. Aynı zamanda sokak hayvanları için ekipler harekete geçti. Parklara ve belirlenen noktalara mama kapları bırakıldı.

“ÇALIŞMALARIMIZI YOĞUN BİR ŞEKİLDE SÜRDÜRÜYORUZ”

İlçe genelindeki çalışmanın sürdüğünü belirten Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “İstanbul bugünlerde kar yağışıyla karşı karşıya kaldı. Bizlerde şu an Sultangazi Yayla Mahallesi’ndeyiz. Burası yoğun kar yağışı alan bir mahallemiz. İki gündür çalışmalarımızı çok yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Her gün gece 03.00 itibariyle çalışmalarımıza başlıyoruz. Vatandaşlarımızın işlerine giderken yolda kalmamaları için büyük gayret gösteriyoruz. Tüm mahallelerimizde ve trafiğin yoğun olduğu ana yollarda kar küreme ve tuzlama çalışmalarımızı titizlikle yapıyoruz. Yoğun kar yağışına rağmen, sosyal yardım ekiplerimiz de sahada çalışmalarına devam ediyor, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza desteklerini aralıksız sürdürüyor. Aynı zamanda bu havalarda sokak hayvanlarıyla ilgili birçok çalışma yaptık. Kardan dolayı evlerinden çıkamayan hastalarımızı unutmadık” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sultangazi BelediyesiKarKış
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