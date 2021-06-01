Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı

Kaza, Okmeydanı TEM bağlantı yolunda saat 07.30 sıralarından meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Mustafa Bostanoğlu 34 CRU 748 Plakalı otomobili ile Okmeydanı'ndan TEM istikametine seyir halindeyken otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisi ile takla atan otomobil yan yattı. Kazanın şokunu atlatan sürücüsü kendi imkanları ile otomobilden çıktı.

İTFAİYE ERİ MONTUNU VERDİ

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Sürücü Bostanoğlu, kazayı burnu bile kanamadan atlattı. Aracı takla atan sürücü, itfaiye ekiplerine üşüdüğünü söylemesi üzerine bir itfaiye eri Murat Mustafa Bostanoğlu'na montunu verdi.

Kaza nedeniyle Okmeydanı TEM bağlantı yolu TEM istikametine bir şerit trafiğe kapandı. Okmeydanı'ndan TEM istikametine gitmek isteyen sürücüler araçları ile uzun araç kuyrukları oluşturdu.