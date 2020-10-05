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Taksim'de 'değnekçi tarifesi': 1 saati 15 lira

TAKSİM'de Ağustos ayında gündeme gelen değnekçiler yine ortaya çıktı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
05 Ekim 2020 Pazartesi 08:53
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Taksim'de 'değnekçi tarifesi': 1 saati 15 lira

Aracını Gümüşsuyu Caddesi'nde park etmek isteyen Volkan Hacısüleymanoğlu ile değnekçiler arasında 1 Ağustos'ta park parası yüzünden tartışma çıkmış ve Hacısüleymanoğlu değnekçiler tarafından bıçaklanarak yaralanmıştı. Olayın üzerinden geçen kısa bir sürenin ardından değnekçiler yine ortaya çıktı. 

DHA EKİBİNDEN DE PARA İSTEDİLER

Gümüşsuyu Caddesi'ni kendilerine mesken tutan değnekçiler, DHA ekibinden de para istediler. DHA kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen olayda, araçlarını park etmek isteyen ekibimize yaklaşan değnekçi bir saat için 15 Türk Lirası para istedi. 

YAVAŞLAYAN TÜM ARAÇLARIN YANINA YAKLAŞTI

Gümüşsuyu Caddesi ile Taksim Meydanı girişinde bekleyen ve iki kişi oldukları gözlenen değnekçiler hem Kabataş istikametinde hem de Taksim istikametinde seyir halindeyken yavaşlayan araçlara yaklaşarak araçlara yer gösterdiler. Değnekçilerin müşteri aradığı o anlar DHA kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
TaksimDeğnekçi
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