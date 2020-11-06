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Taksim Meydanı'nda kaza... Şoka girdiler 

Taksim Meydanı'nda kaza yapan taksinin sürücüsü ve ön koltukta oturan turist kadın hava yastığının patlayıp yüzlerine çarpması sonucu şoka girdi. Kazadan birkaç saniye çekilen kazazedelerin yaşadığı zor anlar kameraya yansıdı.  

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
06 Kasım 2020 Cuma 10:42
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Taksim Meydanı'nda kaza... Şoka girdiler 

Taksim Meydanı'ndaki bir otelin önüne giriş yapan taksi sürücüsü aracın geçişi sırasında yeraltı dubasının güvenlik tarafından kaldırılması nedeniyle dubaya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle taksinin hava yastıkları patladı. Sürücü ve ön koltukta oturan turist yolcu patlayan hava yastığının yüzlerine çarpması nedeniyle şoka girdi. Çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılan taksi sürücüsü ve turist kadınlar vatandaşlar tarafından sakinleştirildi. Kazanın hemen ardından çekilen görüntülerde kazazedelerin zor anlar yaşadıkları görüldü. Hasar gören taksi çekici yardımıyla alınarak götürüldü. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
TaksimKazaTrafik Kazası
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