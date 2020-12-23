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Taksim’de polisten kadınlara "KADES" bilgilendirmesi

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri 'Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi' amacıyla geliştirilen Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) hakkında Taksim ve İstiklal Caddesi'nde broşür dağıtarak bilgilendirme yaptı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
23 Aralık 2020 Çarşamba 16:53
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Taksim’de polisten kadınlara "KADES" bilgilendirmesi

İSTANBUL - Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler İstiklal Caddesi'nde kadına karşı Şiddetin Önlenmesi amacıyla geliştirilen KADES uygulaması hakkında broşür dağıtarak bilgilendirme yaptı. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan broşürler, Taksim ve İstiklal Caddesi'ne gelen kadınlara dağıtıldı. Cep telefonlarına yüklenen uygulama üzerinden kadınların yardım taleplerine en kısa sürede cevap verildiği, telefonla arayarak oluşan zaman kaybının ortadan kaldırıldığı kadınlara anlatıldı.  

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Emniyet MüdürlüğüKADESTaksim
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