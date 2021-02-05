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Topkapı Sarayı Fatih Köşkü restorasyonunda önemli aşama

Topkapı Sarayı'nda bulunan Fatih Köşkü'nde oluşturduğu yük nedeniyle binada çatlaklara ve kaymaya sebep olan kubbelerdeki betonlar kaldırılıyor. Çalışmalar kapsamında çatı sistemi, Osmanlı döneminde olduğu gibi ahşaba çevrilecek. Böylece Köşk, bin 500 tonluk yükten kurtarılmış olacak.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
05 Şubat 2021 Cuma 13:55
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Topkapı Sarayı Fatih Köşkü restorasyonunda önemli aşama

İSTANBUL - Topkapı Sarayı'nın en eski yapılarından Fatih Köşkü'nde 2019 yılından bu yana devam eden restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı. Çalışmaların son aşamasında, binada çatlaklara ve kaymalara neden olan kubbelerdeki betonlar kaldırılıyor. Cumhuriyet'in ilk yıllarında ahşap çatı ve kubbe sistemleri betonla yenilenen Fatih Köşkü, yapılacak uygulamayla bin 500 tonluk yükten kurtarılacak. Çalışma kapsamında çatı sistemi Osmanlı döneminde olduğu gibi ahşaba çevrilecek ve ağırlık bin 500 tondan 150 tona düşürülecek. Çalışmaların Nisan ayı sonunda tamamlanması ve Köşkün yeniden ziyarete açılması planlanıyor. 

BETONARME KÜTLE BİN 500 TON İLAVE YÜK OLUŞTURUYORDU

2019 yılında başlatılan restorasyon çalışmalarının son aşamasına gelindiğini anlatan Milli Saraylar İdaresi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Çapoğlu,  "Fatih Köşkü'ndeki restorasyon sürecinin başlamasına neden olan süreç, 2016 yılında burada, Sarayburnu cephesine doğru bir kayma olması ve yapı içindeki çatlakların oluşumuyla başlatılmıştır ve gündeme gelmiştir. İlk olarak zeminde kaymaya sebep olan, bu gördüğümüz betonarme kütle. Özgününde bu kütlenin yerinde ahşap bir çatı ve kubbe sistemi var. 1940'lı yıllarda değiştirilerek betonarme kubbeye dönüştürülüyor ve binanın üstünde bin 500 ton gibi ilave bir yük oluşturuyor" diye konuştu.
 

BİNADA ÇATLAKLARIN OLUŞMASINA VE KAYMAYA NEDEN OLDU

2016 yılında yapılan incelemelerde bu betonarme kütlenin, binada çatlakların oluşmasına ve kaymaya neden olduğunu tespit edildiğini vurgulayan Çapoğlu, "2019 yılında bina sağlamlaştırılıyor. Aşağıdan yukarıya doğru restorasyon çalışmaları sürdürülüyor. Bugün itibarıyla, dilimleme usulü ile bu bin 500 ton yükü kaldırıyoruz. Bunun akabinde yerinde yaklaşık 150 ton gibi bir yük oluşturacak ahşap kubbe sistemini oluşturacağız. Planlarımıza göre Nisan ayı sonunda bu çalışmalar tamamlanarak restorasyon süreci bitirilmiş olacak" dedi.

RESTORASYON BİTTİĞİNDE MÜZE HALİNE GETİRİLECEK

Buranın Osmanlı döneminde seyir terası ve kıymetli eserlerin depolandığı hazine olarak adlandırılan bir mekan olduğunu dile getiren Çapoğlu,  "Biz de bu hazinede depolanan eserleri oluşturacağımız teşhir, tanzim projesi ile sergileyeceğimiz müze haline dönüştüreceğiz. Tüm bu çalışmaları da 2021 yılı sonuna kadar tamamlayarak ziyaretçilerin ziyaretine hazır hale getireceğiz" şeklinde konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Topkapı SarayıFatih KöşküRestorasyon
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