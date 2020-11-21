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Toplu taşımda koronavirüs denetimi  

İstanbul'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yapıldı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
21 Kasım 2020 Cumartesi 10:28
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Toplu taşımda koronavirüs denetimi  

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Denetleme şubesi ekipleri, otobüs, taksi, minibüs ve servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde, sürücülerin evrak kontrolleri yapılırken, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Kadıköy Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'nde yapılan denetim kapsamında, yolcu otobüsleri, minibüs ve taksiler tek tek durdurularak sürücülerin evrakları incelendi. Araç içlerini de kontrol eden polis, maske ve hijyen kurallarına yönelik denetim yaptı.  Dolmabahçe Caddesi'nde ise otobüsleri durduran trafik polisleri, sürücülerin evraklarını kontrol etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Toplu TaşımaKoronavirüsPandemiCovid19YolcuDenetim
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