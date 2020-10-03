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Turistlere maske ve sosyal mesafe denetimi 

Taksim Meydanı'nda turistlere drone'li maske ve sosyal mesafe denetimi yapıldı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
03 Ekim 2020 Cumartesi 16:47
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Turistlere maske ve sosyal mesafe denetimi 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Turizm Şube Müdürlüğü ekipleri, Taksim Meydanı'nda turistlere yönelik maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı. Denetime İHA Büro ekibi de drone ile destek verdi. Maskesiz gezenler polis ekipleri tarafından tek tek uyarılırken Taksim Cumhuriyet Anıtı önüne gelen kalabalık turist grubu sosyal mesafe kuralı hatırlatılarak uyarıldı. Turist rehberi çekim yapan basın mensuplarına tepki gösterirken, polis gurubun sosyal mesafeye kuralına uymaları gerektiğini vurguladı. Denetimlerin süreceği belirtildi.  

DHA

Anahtar Kelimeler:
TaksimBeyoğluTuristPolisDenetimMaske
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