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Türkiye’nin sembol yapıları kırmızı ışıkla aydınlandı

Kuruluşunun 153’üncü yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanan Türk Kızılay için Galata Kulesi, Göbeklitepe, II. TBMM Binası gibi sembol yapılar dün gece kırmızı ışıkla aydınlandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
12 Haziran 2021 Cumartesi 10:47
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Türkiye’nin sembol yapıları kırmızı ışıkla aydınlandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın desteğiyle düzenlenen etkinlikle Galata Kulesi, Göbeklitepe, Alacahöyük Sfenksli Kapı, Patara Antik Kenti, II. TBMM Binası / Cumhuriyet Müzesi, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ayrıca Ankara Atakule, TOBB Kuleleri ve İstanbul Ataşehir Metropol AVM Kulesi kırmızı ışıkla renklendirildi.

Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na kendilerine verdikleri destek için teşekkür ederek, “Bu toprakların ortak değeri olan Kızılayımız, milyonlarca gönüllünün ve Türk halkının desteğiyle her geçen yıl daha da büyüyen bir iyilik hareketine dönüştü. Bu desteğin verdiği güçle, Türk insanının merhamet bayrağını dünyanın en uzak coğrafyalarında bile şerefle dalgalandırmaya devam edeceğiz” dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Türk KızılayıKültür Ve Turizm BakanlığıFatih Sultan Mehmet KöprüsüGalata Kulesiışıklandırma
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