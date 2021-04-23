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Tuzla sahilini deniz salyası kapladı

Tuzla'da sahil boyunca görülen deniz salyası çevredekileri endişelendirdi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
23 Nisan 2021 Cuma 14:28
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Tuzla sahilini deniz salyası kapladı

İSTANBUL - Marmara Denizi'nde son aylarda sık sık görülen deniz salyası bu kez Tuzla sahilinde ortaya çıktı. Sahili saran deniz salyası havadan da görüntülendi. Deniz salyasını farkeden çevre sakinleri kirlilik sanarak endişelerini dile getirdi.

Salyayı kirlilik sanan Yakup Erbaş, "Güzelim deniz bu hale geldi. Buraya insanlar dinlenmeye geliyor, pisliği görünce geri gidiyor" dedi. 

Bir başka kişi ise, "Biraz önce bir gemi geldi, onun altından çıktı bu pislik. Gemi geldikten sonra orayı karıştırdı, denizin altından geldi bu pislik. Ama bu yaklaşık 2 aydır devam ediyor bu pislik"  diye konuştu.

Deniz kenarında balık tutan Hasan Dursun, "Bilimsel bir karşılığı vardır mutlaka. Ama nihayetinde güzel bir görüntü değil. Biz bir de burada birkaç balığın öldüğünü gördük. Normalde şuan çinekop ve sarıkanatın kıyıya gelme dönemi ama burada arkadaşlarla şoklanmış balıklar gördük. Sarıkanatın şoklanıp kıyıya geldiği görülmüş bir şey değildir" şeklinde konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Tuzla SahiliDeniz Salyası
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