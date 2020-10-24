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Ümraniye'de otobüse alınmayan kadın önce aracı yumrukladı, sonra kırmızıya boyadı

Ümraniye'de otobüse durak dışında binmek isteyen kadını şoför almayınca, öfkeli  kadın önce camları yumrukladı, sonra taksiyle takibe başlayarak otobüsü kırmızıya boyadı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
24 Ekim 2020 Cumartesi 10:37
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Ümraniye'de otobüse alınmayan kadın önce aracı yumrukladı, sonra kırmızıya boyadı

Olay dün öğle saatlerinde Adem Yavuz Mahallesi otobüs son duraklarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ademyavuz- Kadıköy seferini gerçekleştiren 14B numaralı özel halk otobüsüne kadın yolcu otobüs henüz durağa gelmeden binmek istedi. Şoför ise kadının durak dışında olması nedeniyle otobüse almadı. Duruma sinirlenen kadın, yoldan çevirdiği taksiyle takip etti.

CAMLARINI YUMRUKLADI

Kadın otobüsü durakta yakalayınca bindiği taksiden inerek özel halk otobüsünün camlarını yumruklamaya başladı. Otobüs şoförü ise öfkeli kadına karşılık vermeden seferine devam etti. Öfkesi dinmeyen kadın seferini tamamlayan otobüslerin park halinde beklediği alana geldi. Otobüs park halindeyken kendisini otobüse almayan şoföre ait otobüsü nalburdan aldığı boya ile aracı kırmızıya boyadı. Otobüsü kırmızıya boyayan kadın daha sonra kimse fark etmeden olay yerinden ayrıldı.

Olayla ilgili konuşan şoförün kardeşi Doğukan Cengiz; "Abim seyir halindeyken kırmızı ışıkta durmuş. O esnada bir kadın gelerek kapıyı açmasını istemiş. Durak harici yolcu almamız yasak olduğu için kapıyı açmamış. Sonrasında şahıs taksiye binerek takip etmeye başladı. Bir başka ışıklarda taksiden inip otobüsün yanına gelerek camları yumruklamaya ve küfür etmeye başladı. Bu şahıs tekrar taksiye binerek 14B'nin son durağına kadar otobüsü takip etmiş. Burada diğer şoför arkadaşlarla arkada çay içip dinlenirken o esnada bu şahıs, otobüsü sol tarafından arka plaka kısmına kadar kırmızıya boyamış. " diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ÜmraniyeYolcuOtobüsBoya
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